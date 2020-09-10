Кабмин выделил на ЦКАД еще 16 млн рублей
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Правительство выделило на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье еще 15,76 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».
За счет дополнительного финансирования кабмина и вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 до 341,2 млрд рублей.
Ранее стало известно, что стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рублей за километр.
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