Минск не смог договориться с МВФ о привлечении финансирования

Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении финансовой поддержки из-за пандемии коронавируса и экономических трудностей в стране, передает ТАСС.

По словам официального представителя МВФ, Минск обратился к фонду в марте, чтобы обсудить предоставление экстренной помощи. Однако соглашение так и не было достигнуто.

«Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — сказал представитель фонда.

Ранее стало известно, что министерства финансов России и Белоруссии приступают к технической проработке условий рефинансирования долга республики перед РФ.

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