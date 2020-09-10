США за неделю увеличили запасы нефти на 2,03 млн баррелей

США за неделю увеличили коммерческие запасы нефти на 2,03 млн баррелей, до 500,43 млн баррелей, сообщается на сайте министерства энергетики страны.

В то же время товарные резервы бензина сократились на 2,95 млн баррелей, до 231,9 млн баррелей.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После этого цены на нефть упали на 30%. В мае страны заключили сделку о сокращении нефтедобычи, что вызвало рост стоимости.

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