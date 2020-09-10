США за неделю увеличили запасы нефти на 2,03 млн баррелей
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США за неделю увеличили коммерческие запасы нефти на 2,03 млн баррелей, до 500,43 млн баррелей, сообщается на сайте министерства энергетики страны.
В то же время товарные резервы бензина сократились на 2,95 млн баррелей, до 231,9 млн баррелей.
Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После этого цены на нефть упали на 30%. В мае страны заключили сделку о сокращении нефтедобычи, что вызвало рост стоимости.
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