В России могут ограничить перевозку более 10 килограммов икры

Вице-премьер Виктория Абрамченко провела заседание правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу, по итогам которого было решено рассмотреть возможность установления требования на ввоз икры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет об ограничении, согласно которому без электронных ветеринарных сертификатов граждане не смогут перевозить с собой более десяти килограммов красной икры.

Отмечается, что на встрече также поднимались вопросы внедрения механизмов разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования.

Как уточняется, идеи нацелены на предотвращение легализации полученной в результате браконьерского вылова рыбы продукции.

Теперь данное предложение рассмотрит российский кабмин.

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