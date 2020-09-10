Стало известно, сколько россиян не работают по специальности

Только 36% россиян работаю по специальности, полученной в вузе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование сервиса «Работа.ру» и портала «Рамблер».

Так, 64% опрошенных заявили, то не работают по профессии, которую получили в университете. При этом 40% признались, что никогда работали по специальности из диплома, а 24% работали, но в прошлом.

По данным исследования, 28% респондентов пришлось поменять профессию из-за низких доходов в прежней сфере. Каждый пятый опрошенный отметил, что ему не удалось найти подходящее место для работы в предыдущей профессии. Еще 13% заявили, что устали от предыдущего рода деятельность. По 10% респондентов поменяли профессию из-за получения нового образования или переезда в другой город или страну, а 4% удалось монетизировать свое хобби и сделать его основной профессией.

В исследовании приняли участие более 4,2 тыс. пользователей портала «Рамблер» и свыше 4 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру».

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