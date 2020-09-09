Цена российской нефти Urals упала ниже 40$ за баррель

Цена российской нефти марки Urals впервые с начала июля опустилась ниже 40$ за баррель. Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus.

«Цена на Юралс в Северо-Западной Европе в абсолютном исчислении во вторник снизилась на $2,10/барр., до $38,24/барр. (cif Роттердам), вслед за североморским эталоном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Средиземноморье стоимость партий Urals объемом по 80—100 тысяч тонн в абсолютном выражении снизилась до $38,74 за баррель.

Накануне стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent ускорила падение до минимума с июня 2020 года. Ценовой показатель ноябрьских фьючерсов, по данным на 16.37 по мск, находился на отметке $39,97, отметив падение на 4,86%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вертолетные деньги: Медведев предложил ввести в России базовый доход

— Fitch улучшил прогноз для ВВП России в 2020 году

— Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с конца июня