Медведев предложил ввести базовый доход в России

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал коллег по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в России гарантированного дохода граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о неприкосновенности той минимальной финансовой суммы, которую государство выплачивает гражданам вне зависимости от их рода деятельности, социального и экономического положения.

Он отметил, что подобные модели уже существуют в других государствах.

Медведев обратил внимание на то, что данную идею необходимо «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

Председатель партии добавил, что под гарантированным доходом подразумеваются регулярные выплаты фиксированной суммы, который может обеспечить человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения.

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