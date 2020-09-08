МИД ответил на призыв Трампа отказаться от «Северного потока — 2»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что инцидент с Алексеем Навальным не должен повлиять на реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, Вашингтон «последовательно и системно» противостоит запуску газопровода «Северный поток — 2».

Грушко подчеркнул, что данный проект является коммерческим, поэтому должен оставаться вне политики.

Он добавил, что его реализация укрепляет энергетическую безопасность Европы и создает платформу для развития экономического взаимодействия, поэтому данные интересы должны быть превыше всего.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал идею остановки реализации проекта «Северный поток — 2» на фоне инцидента с Навальным.

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