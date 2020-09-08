Счетная палата проверит выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Счетная палата России совместно с контрольно-счетными органами регионов проверит использование средств федерального бюджета, которые выделены на стимулирующие выплаты для работающих с больными коронавирусом. Об этом сообщает сайт ведомства.

«В августе 2020 года Счетная палата дополнила план проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией», — сказано в сообщении.

Отмечается, что проверки проведут в Минздраве России, ФМБА, а также региональных органах государственной власти и медицинских организациях.

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