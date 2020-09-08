В России выросли цены на ряд жизненно важных лекарств

В России выросли цены на ибупрофен, флуконазол и метформин, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании «Альфарм».

По информации аналитиков, средневзвешенная цена за упаковку дженериков, содержащих ибупрофен, выросла на 7% по сравнению с 2019 годом. Теперь лекарство стоит около 100 руб.

Аналогичный рост в цене продемонстрировал метформин (240 рублей). Средняя стоимость флуконазола с начала года увеличилась с 60 до 78 рублей.

Отмечается, что цены на эти препараты контролируется государством и устанавливаются для каждой компании отдельно.

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