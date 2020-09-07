Мировые цены на нефть падают на фоне данных о том, что компания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, стоимость барреля нефти марки Brent упала до $47,77.

При этом ноябрьские фьючерсы за баррель Brent опустились до $42,1, а WTI — до $39,06 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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