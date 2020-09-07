Новый закон о виноделии угрожает продаже части импортного алкоголя

Магазины в России перестали принимать часть продукции импортного алкоголя из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня текущего года. Об этом сообщает РБК.

Согласно нововведению, на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) продукты должны быть указаны место происхождения и год урожая винограда.

По данным участников рынка, технологии производства коньяков и многих вин часто не позволяют выполнить это условие.

Так, они считают, что поступившая в продажу до 26 июня продукция должна оставаться в магазинах, а так, что после этой даты — соответствовать новому закону.

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