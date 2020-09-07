Товарооборот РФ и Китая за последние восемь месяцев сократился на 3,2%

Товарооборот России и Китая с января по август текущего года сократился на 3,2%, достигнув показателя в $68,62 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Как отмечается, экспорт в Россию уменьшился на 0,8%, составив порядка $31,09 млрд.

При этом российский импорт в КНР упал на 5,2% до $37,53 млрд.

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