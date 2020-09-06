Собянин обозначил сроки возвращения Москвы к экономическому росту

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что столица вернется к экономическому росту через 5-6 месяцев.

«В целом, продолжает нормально развиваться бизнес, и я уверен, что он скоро восстановится. И экономика восстановится полностью», — сказал он в эфире НТВ.

Градоначальник уточнил, что восстановление произойдет, когда в Москве окончательно закончится пандемия. Собянин добавил, то еще 5-6 месяцев сохранится напряженная ситуация, после чего произойдет рост.

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