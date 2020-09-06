Названы лидирующие по уровню занятости населения регионы РФ
Росстат опубликовал данные по занятости населения России старше 15 лет за второй квартал 2020 года. Об этом сообщает RT.
Так, лидером по данному показателю стал Чукотский автономный округ с показателем занятости в 74,3%. Следом за ним с занятостью населения в 71,7% идет Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкает тройку Магаданская область, где занятым оказалось 68,4% населения.
Кроме того, высокие показатели занятости населения оказались у Ханты-Мансийского автономного округа (67,9%) и Камчатского края (67,7%).
В Москве и Петербурге доля занятого населения составила 66,3% и 65,5% соответственно.
При этом наиболее низкую статистику занятости показали Северная Осетия (39,2%), Дагестан (43,2%), а также Карачаево-Черкесия (45,4%).
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