Глава МИД Германии призвал не сужать тему об инциденте с Навальным до «Севпотока — 2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал не сужать тему инцидента с Алексеем Навальным до дискуссий о строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства также подчеркнул, что выступающие за прекращение реализации газового проекта должны осознавать последствия.

Он также напомнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации «Северного потока — 2» задействованы 12 стран ЕС.

«Сейчас сужать дискуссии только до темы «Северного потока - 2» - не тот случай», — заключил Маас.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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