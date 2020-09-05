В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что окончательное решение по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году еще не принято. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас еще нет окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году», — сказал он.

Министр добавил, что на следующей неделе будет несколько совещаний, на которых поднимется этот вопрос.

По закону размер МРОТ на следующий год рассчитывается, исходя из размера прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года. В 2020 году эта сумма составила 12 392 руб.

На данный момент МРОТ в России составляет 12 130 руб.

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