Перечислены вакансии в регионах с зарплатой больше 100 тысяч рублей

Аналитики рассказали, где можно заработать больше 100 тыс. руб. в регионах России. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.

Например, в Санкт-Петербурге готовы платить 100-250 тыс. руб. в месяц диджитал-маркетологам. Технолог деревообрабатывающего производства в Ленобласти может получать 125 тыс. руб., а 120 тыс. руб. предлагают участковому геологу в Забайкалье. Во Владивостоке технологу мясопереработки и технологу сырного цеха в Твери готовы предложить от 150 тыс. руб. в месяц.

Ежемесячная зарплата инженера-эколога в угольном портовом терминале на Чукотке оценивается в 150 тыс. руб. Такой же доход ожидает главного архитектора проекта в Подмосковье. Заработок в 200 тыс. руб. в месяц ожидает главного инженера в Ярославле.

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