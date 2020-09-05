В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

В Минске задержали четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc по подозрению в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что задним числом было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии.

Менеджеров обвиняют в том, что они, используя свое служебное положение, присвоили денежные средства в размере около Br107 тыс. (примерно $40,6 тыс.) из госбюджета, причинив тем самым ущерб государству.

Сотрудников PandaDoc заключили под стражу сроком на 2 месяца.

В компании заявили, что данное обвинение «совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований», так как вся деятельность фирмы осуществлялась в соответствии с законодательством.

Милиция арестовала главного бухгалтера Юлию Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, директора по продукту Виктора Кувшинова и HR Владислава Михолапа.

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