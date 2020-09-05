Кабмин выделит еще почти 1 млрд руб на лекарства для льготников

Правительство России направит дополнительные 988 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующая информация приведена на сайте кабмина.

В документе указано, что данная услуга предоставляется в том числе инвалидам и чернобыльцам.

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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