Кабмин выделит еще почти 1 млрд руб на лекарства для льготников
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Правительство России направит дополнительные 988 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующая информация приведена на сайте кабмина.
В документе указано, что данная услуга предоставляется в том числе инвалидам и чернобыльцам.
Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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