Бизнесмены ФРГ оценил последствия отказа от «Северного потока — 2»

При приостановке строительства газопровода «Северный поток — 2» ряд европейских компаний могут потерпеть огромные средства. С таким мнением выступил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.

Кроме того, рабочие могут лишиться своих мест, особенно в восточной части Германии.

При этом Хермес считает, что вряд ли соглашение о строительстве газопровода может быть оспорено задним числом, в противном случае любой бизнес-проект можно заморозить «в зависимости от политической конъюнктуры».

Глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер также отметил, что приостановка строительства «Северного потока — 2» будет «стоить больших денег» — около €8 млрд.

Также потребителям газа придется оплатить расходы в размере €4 млрд на строительство соединительных трубопроводов, которые впоследствии не будут использоваться.

Келер считает, что это в том числе приведет к заметному росту цен на газ в Европейском союзе из-за снижения поставок.

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