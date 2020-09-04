Банк ЗЕНИТ получил награду XVI Международной премии в области финансов им. Столыпина

Банк ЗЕНИТ награжден специальной юбилейной наградой XVI Международной премии журнала «Банковское дело» в области финансов, промышленности и экономики имени П. А. Столыпина. Приз в номинации «25 лет устойчивого развития» получил председатель правления банка Александр Тищенко.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу, 4 сентября, жюри высоко оценило финансовые показатели и динамику развития за все время деятельности кредитной организации, а также за вклад в реальный сектор экономики.

Три года назад Банковская группа ЗЕНИТ при поддержке ключевого акционера ПАО «Татнефть» взяла курс на консолидацию. В результате свое 25-летие на российском рынке Банк ЗЕНИТ встретил объединенным банком, присоединив за последние полгода четыре дочерние региональные кредитные организации. Это позволило повысить эффективность путем унификации бизнес-модели и сокращения издержек.

В период пандемии коронавирусной инфекции банк усилил позиции в регионах присутствия, развивая цифровой сервис и реализуя широкую программу поддержки клиентов, пострадавших от последствий коронакризиса.

Исторически корпоративный банк с сильными позициями на инвестиционном рынке, сегодня банк держит курс на реформат и активное развитие розничного бизнеса, а также цифровизацию бизнес-направлений.

Так, совместно с АЗС «Татнефть» реализует программу лояльности «Клуб чемпионов», в которой участвует почти 1 млн человек. Кроме того, готовится к запуску проект «Наличные с покупкой», позволяющего снимать деньги с банковских карт через кассы АЗС «Татнефть», а также стал первым банком — эмитентом платформы для выдачи карты рассрочки MasterCard.

В июле 2020 года Банк ЗЕНИТ вошел в топ-3 лидеров рынка по выдаче военной ипотеки и меньше чем за год с момента запуска автокредитования занял 12-е место в рейтинге продаж автокредитов.

«Банк ЗЕНИТ — одна из старейших финансовых организаций на российском рынке с богатой 25-летней историей, — говорит председатель правления банка Александр Тищенко. — Мы ставим амбициозные цели и рассматриваем новые ниши на рынке».

«У банка есть всё для успешного дальнейшего развития — это высокопрофессиональная команда, технологии, поддержка нашего ключевого акционера и, конечно же, доверие наших клиентов. Мы постоянно совершенствуем качество сервисов, чтобы им было комфортно и удобно решать любые финансовые задачи», — подчеркнул он.