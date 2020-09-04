Поставщики прокомментировали увеличение цен на овсянку

Россияне продолжат покупать овсянку, несмотря на повышение ее стоимости на розничном рынке. Такое мнение выразил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, передает РИА «Новости».

По его словам, цена на овсяные хлопья в настоящее время невысокая, поэтому вряд ли потребители предпочтут ей другие виды круп.

Согласно информации «Руспродсоюза», оптовые цены на овсянку по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли до 22-23 рублей за кг с 16-17 рублей за кг.

Отмечается, что это связано с плохим урожаем овса в текущем сезоне (3,9 млн тонн против 4,4 миллиона тонн в предыдущий сельхозгод).

Леонов также добавил, что помимо сокращения валового сбора, ожидается и снижение доли овса крупяных кондиций в общем объеме урожая.

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