Курс доллара на открытии торгов составил 75,45 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 21 копейку и составил 75,49 рубля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Курс евро повысился на 12 копеек, достигнув 89,34 рубля.

Цены на нефть опустились на 0,8%, до $43,72 за баррель по марке Brent.

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