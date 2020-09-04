Курс доллара на открытии торгов составил 75,45 рубля
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи увеличился на 21 копейку и составил 75,49 рубля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Курс евро повысился на 12 копеек, достигнув 89,34 рубля.
Цены на нефть опустились на 0,8%, до $43,72 за баррель по марке Brent.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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