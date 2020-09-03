ЦБ зафиксировал рекордный отток средств с банковских депозитов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в текущем году зафиксирован рекордный отток средств россиян с банковских депозитов в другие формы сбережения, передает ТАСС.

«В этом году мы видим рекордный переток розничных средств в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала», — сказала она.

По словам главы ЦБ, такая тенденция связана со снижением ключевой ставки, которая привела к снижению ставок и по депозитам: в корпоративном сегменте на 1,3 п. п., а в розничном — на 0,8 п. п.

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