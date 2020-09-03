Мезенцев: на встрече Мишустина и Лукашенко не обсуждался вопрос единой валюты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не обсуждал с главой Белоруссии Александром Лукашенко вопрос о введении единой валюты на территории двух стран. Об этом заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Я вас разочарую. Нет», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Мишустин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко 3 сентября.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии встретился с премьером РФ за закрытыми дверями.

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