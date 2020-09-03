В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России»
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Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров задержан в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение организации.
Как отмечается, сотрудники полиции провели задержание на улице в центре столицы. Политика доставят в отдел ОВД Тверского района.
В «Открытой России» пояснили, что в отношении Пивоварова оформлен протокол по статье 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Заседание по его делу пройдет 4 сентября.
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