В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России»

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров задержан в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение организации.

Как отмечается, сотрудники полиции провели задержание на улице в центре столицы. Политика доставят в отдел ОВД Тверского района.

В «Открытой России» пояснили, что в отношении Пивоварова оформлен протокол по статье 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Заседание по его делу пройдет 4 сентября.

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