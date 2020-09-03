Власти столицы заявили о росте реальной зарплаты у москвичей

Заммэра мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с января по июнь 2020 года реальная зарплата у жителей столицы выросла на 3,5%, сообщает РИА «Новости».

«В январе-июне 2020 года реальная заработная плата в Москве увеличилась на 3,5% по сравнению с январем-июнем 2019 года», — сказал заместитель.

Таким образом, средняя зарплата в столице на сегодняшний день составляет 96,8 тыс. рублей, подчеркнул Ефимов.

Он добавил, что безработица в Москве остается на низком уровне — 3%.

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