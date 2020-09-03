Россия и Белоруссиия обсудили переброску нефтепродуктов из Литвы

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Москва и Минск обсуждают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из литовских портов в российские, передает ТАСС.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, проходили через российские порты.

Новак отметил, что у Москвы есть возможность обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург и Усть-Лугу.

Министр добавил, что компании России и Белоруссии «проработают» экономические условия перенаправления таких поставок.

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