Власти Москвы рассказали, сколько было потрачено на борьбу с COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, сколько денежных средств было потрачено в столице на борьбу с эпидемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что столичными властями было затрачено около 300 млрд руб.

Заммэра добавил, что выпадающими доходами числится около полутриллиона рублей.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 26 млн, умерли больше 850 тыс. человек.

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