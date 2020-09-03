В Кремле оценили заявления против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы ряда парламентариев ФРГ остановить работу «Северного потока» из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным — эмоциональные высказывания, не имеющие под своей основой какие-либо факты, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он напомнил, что данный проект является коммерческим и он выгоден для Европы как источник энергобезопасности.

Ранее оппозиционная партия «Зеленые», которая не входит в правительство Германии, призвала закрыть проект «Северный поток — 2» из-за новых данных по ситуации с Навальным.

До этого кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские власти в свою очередь отметили, что до вывоза Алексея Навального в Германию в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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