Россия возобновляет аваисообщение еще с тремя странами
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Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Об этом говорится на сайте правительства РФ.
Так, в Каир будут летать три рейса в неделю, в Дубай — два рейса в неделю, в Мале — также два рейса в неделю.
Кроме того, кабмин решил увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю. Два рейса будут летать по маршруту Москва – Женева – Москва и еще два рейса между Москвой и Цюрихом.
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