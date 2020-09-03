Россия возобновляет аваисообщение еще с тремя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Так, в Каир будут летать три рейса в неделю, в Дубай — два рейса в неделю, в Мале — также два рейса в неделю.

Кроме того, кабмин решил увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю. Два рейса будут летать по маршруту Москва – Женева – Москва и еще два рейса между Москвой и Цюрихом.

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