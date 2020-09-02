Аксенов оценил курортный сезон в Крыму
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Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон на полуострове состоялся. Об этом он сказал в эфире телеканала «Миллет».
По его словам, в Крыму обновляются рекорды по посещению туристов.
«Такого сезона – я спрашивал наших коллег, которые работают на побережье – мало кто помнит. Наверное, еще в Советском Союзе было такое количество людей», — сказал Аксенов.
Ранее стало известно, что с 1 июля по 1 сентября в Крыму отдохнули свыше 3,539 млн туристов.
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