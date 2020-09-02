Кремль: все вопросы по рефинансированию долга Белоруссии решатся после 3 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решения относительно рефинансирования долга Белоруссии стоит ожидать после поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск, 3 сентября, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мишустин же едет, и надо дождаться его контакта», — отметил представитель Кремля.

Песков также переадресовал в правительство вопрос о том, существует ли уже какое-то готовое решение по данному вопросу.

«Контакты на эту тему продолжаются», — уточнил пресс-секретарь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он договорился с российским лидером Владимиром Путиным о рефинансировании $1 млрд долга республики.

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