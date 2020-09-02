Названа новая «проблемная зона» банков, появившиеся в пандемию

Аналитики рейтингового агентства АКРА выявили новую «проблемную зону» у банков. Об этом пишет РБК.

Пандемия коронавируса и кризис поменяли характер реструктуризации потребительских долгов. Если 1 апреля 2020 года кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%), то к 1 августа выросла доля пересмотра условий кредитных карт с 1% до 12%. Объем реструктурированной задолженности по кредитным картам достиг 80–85 млрд рублей.

«Люди, которые до кризиса активно брали потребкредиты, не смогли продолжать их оформлять, в том числе из-за ужесточения политики банков. Такие клиенты стали наращивать задолженность именно по кредиткам, а потом из-за роста нагрузки обращались за реструктуризацией долга», — рассказала директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

По ее мнению, такая тенденция говорит об ухудшении качества задолженности физических лиц. Так, если раньше «проблемной зоной» у банка были потребительские кредиты, то сейчас к этому добавились и кредитки, отмечает Носова.

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