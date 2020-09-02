Кабмин выделил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам
Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.
Уточняется, что для поддержки медработников будет выделено примерно 22 млрд руб., свыше 321 млн руб. направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.
Кроме этого, более 1,8 млрд руб. пойдет на поддержку работников социальных учреждений, в числе которых дома престарелых и интернаты для инвалидов.
Выплаты для медиков, которые работают с коронавирусными пациентами, установлены с апреля до конца лета. Для младшего медперсонала выплаты начинаются от 25 тыс. руб., а для врачей — до 80 тыс. руб.
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