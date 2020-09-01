Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
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Следователи Татарстана задержали предполагаемого убийцу бизнесмена Евгения Деданина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по республике.
По факту убийства предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Правоохранителям удалось по горячим следам задержать 54-летнего гражданина иностранного государства, проживавшего в Самаре.
Как отметили в ведомстве, это дело взято на особый контроль.
Ранее стало известно, что в Бугульме застрелили бизнесмена Деданина, убившего ранее двух грабителей.
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