Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина

Следователи Татарстана задержали предполагаемого убийцу бизнесмена Евгения Деданина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по республике.

По факту убийства предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Правоохранителям удалось по горячим следам задержать 54-летнего гражданина иностранного государства, проживавшего в Самаре.

Как отметили в ведомстве, это дело взято на особый контроль.

Ранее стало известно, что в Бугульме застрелили бизнесмена Деданина, убившего ранее двух грабителей.

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