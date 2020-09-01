В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей
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В Татарстане застрелили бизнесмена Евгения Деданина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.
Предпринимателя убили в Бугульме на базе его собственной фирмы.
Правоохранительные органы пытаются установить обстоятельства гибели Деданина, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов.
В 2018 году бизнесмен убил двух грабителей, которые напали на его дом.