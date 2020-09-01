В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей

В Татарстане застрелили бизнесмена Евгения Деданина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

Предпринимателя убили в Бугульме на базе его собственной фирмы.

Правоохранительные органы пытаются установить обстоятельства гибели Деданина, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов.

В 2018 году бизнесмен убил двух грабителей, которые напали на его дом.