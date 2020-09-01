Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Пока на польскую территорию не принимают самолеты из Армении, Бразилии, Индии, Испании, Казахстана, США. В общей сложности в списке представлены 44 страны.

Ранее из списка вычеркнули Китай, Россию и ряд других государств. Данное постановление будет действовать с 2 по 15 сентября.

Однако запрет не распространяется на те лайнеры, которые выполняют рейсы с согласия премьер-министра республики.

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