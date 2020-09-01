Официальный курс доллара снизился до 73,58 рубля

Официальный курс доллара, который на 2 сентября установил ЦБ России упал до 73,58 рубля, понизившись на 21,9 копейки, гласят данные регулятора.

При этом официальный курс евро увеличился на 32,81 копейки, достигнув 88,15 рубля.

Посмотреть информацию о курсах иностранных валют можно на странице «Котировки».

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