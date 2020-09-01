ТАСС: ЕС в ближайшее время продлит индивидуальные антироссийские санкции

Евросоюз намерен в скором времени на полгода продлить действие индивидуальных санкций против россиян. Об этом ТАСС рассказал источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Срок действия санкций в отношении некоторых граждан РФ истекает уже 15 сентября. Поэтому в ближайшее время возможно продление этих санкционных мер еще на полгода.

«Да, как ожидается, ограничительные меры будут продлены в ближайшее время еще на 6 месяцев», — сказал источник.

Ранее стало известно, что шесть стран — партнеров Европейского союза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России, введенных из-за присоединения Крыма. Речь идет странах-кандидатах на вступление в Евросоюз Черногории и Албании, членов европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.

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