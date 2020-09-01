Белоруссия хочет импортировать из России 1,4 млн тонн нефти

Белоруссия в сентябре хочет импортировать 1,606 млн т нефти, в том числе 1,4 млн т из России, сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим».

«В сентябре ожидаем 1 млн 606 тыс. тонн, в том числе от России до 1,4 млн тонн нефти», — отметили в концерне.

Ранее официальный представитель российской трубопроводной монополии «Транснефть» Игорь Демин заявил, что Россия планирует поставить в Белоруссию в сентябре 1,45 млн тонн нефти. По предварительным данным, в августе Минск получил от Москвы 1,06 млн тонн нефти.

Россия в 2015 году начала маневр по повышению налога на добычу полезных ископаемых и снижению вывозной пошлины на нефть. Это вызовет удорожание нефти, закупаемой Белоруссией у России.

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