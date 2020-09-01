Аналитики рассказали о самых перспективных образовательных направлениях

Вице-президент сервиса по поиску работы Superjob Елена Никифорова рассказала, какие образовательные направления самые перспективные. Об этом пишет RT.

«Различные исследования в этом направлении однозначно говорят о том, что техническое, биотехническое и IT направление наиболее востребованы и прямо сейчас, и в долгосрочной перспективе», — сказала Никифорова.

Она добавила, что также перспективны человекоориентированные сферы, например, образование, сфера услуг, психология, медицина.

Никифорова добавила, что сейчас важно получать разнообразные навыки, потому что «профессии будут жить на стыке различных компетенций». Она объяснила это автоматизацией и роботизацией всех процессов.

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