Эксперты предсказали рост цен в сентябре в России

Аналитики считают, что в сентябре текущего года годовая инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года достигнет 3,7%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, большинство экспертов предполагают, что к началу осени не предвидится значительных колебаний по сравнению с августом, при этом некоторые ожидают и дефляцию.

Есть мнения, что инфляция в сентябре будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%. В первую очередь сдерживающее влияние на инфляцию осенью окажет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Многие аналитики также уверены, что к концу 2020 года инфляция не достигнет уровня в 4%.

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