В США предоставят $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе из-за COVID-19
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Министерство здравоохранения и социальных служб США выделит $250 млн для коммуникационному агентству, который создаст и предпринять меры по «внушению надежды» в обществе на фоне распространения котронавируса. Об этом сообщает газета Politico.
Так компания должна провести мероприятия с целью внушить уверенность американцам, чтобы они смогли вернуться на работу и восстановить экономику. Речь идет в том числе о предоставлении обществу информации о вакцинах и лекарствах, а также об отмене введенных в связи с пандемией жестких мер.
Для этого необходимо использовать инструменты СМИ, социальных сетей, индустрии спорта и развлечений и тд.
Большая часть выделяемой суммы должна быть потрачена до января 2021 года.
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