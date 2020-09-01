В США предоставят $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе из-за COVID-19

Министерство здравоохранения и социальных служб США выделит $250 млн для коммуникационному агентству, который создаст и предпринять меры по «внушению надежды» в обществе на фоне распространения котронавируса. Об этом сообщает газета Politico.

Так компания должна провести мероприятия с целью внушить уверенность американцам, чтобы они смогли вернуться на работу и восстановить экономику. Речь идет в том числе о предоставлении обществу информации о вакцинах и лекарствах, а также об отмене введенных в связи с пандемией жестких мер.

Для этого необходимо использовать инструменты СМИ, социальных сетей, индустрии спорта и развлечений и тд.

Большая часть выделяемой суммы должна быть потрачена до января 2021 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирусом в США заразились более 6 млн человек