Власти США разрешили Amazon доставлять посылки при помощи дронов

Американская корпорация Amazon получила от авиационных властей США разрешение на перевозку посылок при помощи дронов. Об этом сообщает CNN.

«Мы продолжим разрабатывать и совершенствовать нашу технологию, чтобы полностью интегрировать дроны в воздушное пространство, и тесно сотрудничать с FAA и другими регулирующими органами по всему миру, чтобы реализовать наше видение 30-минутной доставки», — сказал ответственный за программу перевозок дронами Дэвид Карбон.

Отмечается, что Amazon провел свыше 500 безопасных тестовых полетов.

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