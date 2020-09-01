Власти США разрешили Amazon доставлять посылки при помощи дронов
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Американская корпорация Amazon получила от авиационных властей США разрешение на перевозку посылок при помощи дронов. Об этом сообщает CNN.
«Мы продолжим разрабатывать и совершенствовать нашу технологию, чтобы полностью интегрировать дроны в воздушное пространство, и тесно сотрудничать с FAA и другими регулирующими органами по всему миру, чтобы реализовать наше видение 30-минутной доставки», — сказал ответственный за программу перевозок дронами Дэвид Карбон.
Отмечается, что Amazon провел свыше 500 безопасных тестовых полетов.
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