В России разрешили банкротиться без суда

В России вступают в силу поправки в закон «О банкротстве», позволяющие гражданам объявить о банкротстве бесплатно, минуя суд. Это следует из текста поправок в федеральный закон.

Отмечается, что банкротство во внесудебном порядке доступно, если общий долг по кредитам и займам составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб.

Согласно закону, на гражданина не должно быть открыто новых исполнительных производств, а старые должны быть завершены без результата для кредиторов.

Желающий объявить о банкротстве должен написать заявление в МФЦ и перечислить свои обязательства перед кредиторами. После этого должник попадает в в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

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