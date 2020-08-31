Сахалинская область планирует полностью отказаться от бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Валерия Лимаренко.

По его словам, островные власти поставили перед собой задачу — сделать регион экологически чистым.

За 10 лет руководство рассчитывает полностью перевести область на электричество, электрические моторы и газомоторное топливо.

Лимаренко рассказал, что на Сахалине уже есть 85 электромобилей и специальные заправочные станции для них.

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