Сахалинская область планирует полностью отказаться от бензина
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сахалинская область планирует полностью отказаться от бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Валерия Лимаренко.
По его словам, островные власти поставили перед собой задачу — сделать регион экологически чистым.
За 10 лет руководство рассчитывает полностью перевести область на электричество, электрические моторы и газомоторное топливо.
Лимаренко рассказал, что на Сахалине уже есть 85 электромобилей и специальные заправочные станции для них.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Острова раздора: почему провалилась экономика Абэ
— На Сахалине запустили пилотный проект по раздельному сбору мусора
— В Южно-Сахалинске построили оздоровительный комплекс за 43 млн рублей