Италия зафиксировала рекордное с 1995 года падение ВВП

ВВП Италии во втором квартале снизился на 17,7% относительного того же периода в 2019 году, что стало рекордным падением с 1995 года, сообщает Национальный статистический институт.

В конце июля институт прогнозировал падение ВВП на 17,3%. Специалисты объясняют это коронавирусом и соответствующими ограничениями.

В апреле федеральное правительство заявило, что годовой ВВП может упасть на 8%. Как подчеркнул премьер-министр Джузеппе Конте, показатель может достигнуть 10%, если пандемия будет распространяться дальше.

В Италии коронавирусом заразились 268 тыс. человек, 35 тыс. из которых погибли.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 850 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Италии зараженные коронавирусом мигранты покусали врачей

— В Мексике число случаев коронавируса приблизилось к 600 тысячам

— В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Италии зараженные коронавирусом мигранты покусали врачей

— В Мексике число случаев коронавируса приблизилось к 600 тысячам

— В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу оказался на уровне 20%