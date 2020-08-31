Орешкин: ВВП России снизится на 4% в 2020 году

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что ВВП снизится примерно на 4% в 2020 году. Об этом пишет РИА «Новости».

«Уровень цифр есть, порядок цифр есть, об этих цифрах и стоит говорить — около 4% снижение в этом году и восстановление (в следующем)», — сказал Орешкин.

Помощник президента отметил, что в сентябре-ноябре произойдет восстановление экономики и рынка труда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ждем второй ураган: что будет с рублем и нефтью в сентябре

— Росстат предварительно оценил спад ВВП России в I полугодии

— Минэкономики Казахстана прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2021 году